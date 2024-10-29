Важность мирного договора между Баку и Ереваном отметили в Анкаре

В Анкаре заявили, что мирный договор между Баку и Ереваном принесет стабильность на Кавказ. Власти также указали на важность сотрудничество стран региона в борьбе с терроризмом.

Руководитель министерства обороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Глава оборонного ведомства Турецкой Республики отметил, что мирное соглашение между двумя государствами обеспечит спокойствие и стабильность на Кавказе.

Министр также рассказал об успехах в борьбе с терроризмом. Он заявил, что с начала 2024 года Вооруженные силы страны уничтожили свыше 2,6 тыс боевиков запрещенных организаций.

Кроме того, Гюлер указал на важность сотрудничества региональных стран в борьбе с терроризмом.