Вестник Кавказа

Сотрудничество Баку и Анкары укрепляет безопасность в Евразии – Алиев

Сотрудничество Баку и Анкары укрепляет безопасность в Евразии – Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара отмечает День Республики, в связи с чем президент АР Ильхам Алиев отправил поздравления турецкому коллеге, где отметил развивающиеся связи между государствами.

Отношения Азербайджана и Турции имеют существенное значение в укреплении безопасности на материке, передал президент АР Ильхам Алиев в поздравительном письме турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу торжества Дня Республики.

«Наши динамично и активно развивающиеся исключительные межгосударственные связи, составляющие основу регионального сотрудничества, играют роль важного фактора для всей Евразии, внося большой вклад в развитие, мир и безопасность в регионе»

- Ильхам Алиев

Партнерство Баку и Анкары сейчас находится в наивысшей точке, подчеркнул Алиев. Он также выразил надежду, что в будущем связь двух братских народов будет становиться только сильней.

Самому турецкому лидеру он пожелал крепкого здоровья и успехов.

С праздником Турцию поздравил и МИД Азербайджана, который также отметил важность развития и укрепления отношений Азербайджана и Турции.

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