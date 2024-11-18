Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии станет больше модельных библиотек

В Кабардино-Балкарии станет больше модельных библиотек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу пять модельных библиотек будет открыто в КБР в 2025 году. Они разместятся в различных районах республики, следует из сообщения местного министерства культуры.

Новые модельные библиотеки появятся в ряде населенных пунктов Кабардино-Балкарии в грядущем году.

Открыть современные библиотеки планируется в следующем году в Нальчике, в селениях Исламей, Лескен Второй, Верхняя Балкария, а также в Зольском районе на базе центральной библиотеки.

"В 2025 году у нас будет создано пять новых модельных библиотек, оснащенных современной техникой, компьютерами. То есть в них будет все, что нужно ребенку, молодому человеку, старшему поколению"

– глава минкультуры региона Мухадин Кумахов

В этом году в республике были открыты три такие библиотеки, напомнили в ведомстве.

Модельные библиотеки представляют собой оснащенные современным оборудованием культурные центры, в них можно не только читать книги, но и проводить различные мероприятия, учиться, реализовывать проекты. Работа по их открытию ведется на всей территории России в рамках нацпроекта.

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