В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

В Ставрополье не планируют отказываться от развития троллейбусного парка. В ближайшее время регион должен получить 45 новых троллейбусов.

В Ставрополье обновят троллейбусный парк. На приобретение новых единиц общественного транспорта направят 1,5 млрд рублей, сообщается на портале госзакупок.

Отмечается, что троллейбусы должны оснащаться системами кондиционирования и отопления. Салон должен иметь видеонаблюдение, а также систему оплаты проезда бесконтактным методом.

Также указывается, что транспорт должен был сойти с заводского конвейера в этом году.

Поставки 45 единиц транспорта должны быть осуществлены до конца этого года, отмечается в документе.