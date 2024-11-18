Вестник Кавказа

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополье не планируют отказываться от развития троллейбусного парка. В ближайшее время регион должен получить 45 новых троллейбусов.

В Ставрополье обновят троллейбусный парк. На приобретение новых единиц общественного транспорта направят 1,5 млрд рублей, сообщается на портале госзакупок. 

Отмечается, что троллейбусы должны оснащаться системами кондиционирования и отопления. Салон должен иметь видеонаблюдение, а также систему оплаты проезда бесконтактным методом. 

Также указывается, что транспорт должен был сойти с заводского конвейера в этом году. 

Поставки 45 единиц транспорта должны быть осуществлены до конца этого года, отмечается в документе.

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