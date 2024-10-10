Вестник Кавказа

Майкоп остался без электричества из-за аварии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария лишила тысячи жителей столицы Адыгеи света. Электроснабжения также нет в школе, детском саду и на других социальных объектах.

В столице Адыгеи более 1,3 тыс человек и несколько городских объектов остались без света из-за аварии на линиях электроснабжения, рассказали в Майкопской ТЭЦ.

«Общее количество (отключенных от электричества) абонентов - 1 тыс. 311 человек»

- Майкопская ТЭЦ

В компании уточнили, что авария лишила электричества детский сад, поликлинику, школу и две воинские части. Также света нет на двух котельных.

О том, как скоро электричество вернется в дома жителей Майкопа, не сообщается.

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