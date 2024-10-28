Дагестан и Узбекистан будут производить уникальные датчики

В Узбекистане открылось предприятие по производству датчиков. За основу взяты разработки компании из Дагестана «Домалогика».
Открытие совместного узбекско-дагестанского предприятия по производству датчиков «DLKIP» состоялось в Узбекистане, пишет пресс-служба Центра поддержки экспорта РД.
Отмечается, что за основу производимых датчиков взяты разработки дагестанской организации «Домалогика». Сборкой будут заниматься узбекские специалисты.
Директор Центра Руслан Абаскулиев заявил, что компания будет производить датчики, которые будут использоваться в промышленной, нефтяной, газовой и других отраслях.