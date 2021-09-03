Вестник Кавказа

Главу Минсельхоза сменили в Карачаево-Черкесии

Умар Биджиев
© Фото: Telegram-канале главы Карачаево-Черкесии
Глава КЧР встретился с новым руководителем Минсельхоза республики. На эту должность спустя шесть лет вернулся Умар Биджиев.

Минсельхоз Карачаево-Черкесии возглавил Умар Биджиев. Об этом сказано в сообщении, размещенном 26 ноября в Telegram-канале главы КЧР.

"Умар Ханафиевич Биджиев хорошо знаком с сельскохозяйственной отраслью, глубоко погружен в текущие и стратегические задачи, стоящие перед отечественным АПК. Он работал в Минсельхозе республики с 2010 года, затем с 2015 до 2018 года возглавлял министерство"

– Рашид Темрезов

Последним местом работы Биджиева было Северо-Кавказское межрегиональное Управление Россельхознадзора. Он занимал должность заместителя руководителя.

Центральной темой встречи главы республики с новым главой ведомства стало развитие АПК. В частности, обсуждались вопросы поддержки сельхозпроизводителям.

"Обсудили с новым министром ряд ключевых тем по развитию АПК КЧР, включая реализацию инвестиционных проектов, развитие фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, а также организацию работы по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям"

– глава региона

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