Вестник Кавказа

Пятница станет в Казахстане "днем тишины"

Пятница станет в Казахстане "днем тишины"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В канун предстоящих выходных, в пятницу, 20 ноября, в Казахстане отключат для профилактики телевидение и радио – они не будут работать с 3 до 17 часов во всех регионах страны.

В предстоящую пятницу, 29 ноября, во всех регионах Казахстана временно приостановят трансляцию телеканалов и радиостанций, сообщил национальный оператор "Казтелерадио".

Причина отключения – проведение плановых технических работ, требующих отключения сервисов на оборудовании спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей, передает "АиФ-Казахстан".

Такие работы в стране проводятся регулярно, с периодичностью один раз в квартал, это необходимо для обеспечения стабильной и качественной работы телерадиовещания, пояснили в "Казтелерадио".

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