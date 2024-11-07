Вестник Кавказа

Регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций аннулировали в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Грузии аннулировал регистрацию оппозиционных депутатов, представляющих три коалиции. Таким образом, если попавшие в парламент депутаты решат отказаться от мандатов, их никто не сможет заменить.

Центризбирком Грузии распространил заявление об аннулировании регистрации оставшихся "за бортом" кандидатов в депутаты от трех оппозиционных коалиций.

"Избирательная администрация аннулировала регистрацию оставшихся кандидатов из представленных партийных списков политических объединений "Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия - Для народа, Для свободы"

– пресс-служба ЦИК

В Центризбиркоме пояснили, что приняли такое решение в связи с тем, что к ним обратились данные политические объединения.

"Решение ведомства в связи с аннулированием списков не означает, что избирательная администрация разделяет оценки партий касательно выборов. Принимая это решение избирательная администрация руководствовалась исключительно избирательным законодательством Грузии"

– ЦИК республики

Напомним, ровно месяц назад в республике состоялись очередные выборы в парламент, победу на которых одержала "Грузинская мечта". Три оппозиционные коалиции и одна партия, преодолевшие 5%-ный барьер для прохода в парламент, отказались признавать результаты выборов и призвали провести международное расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

Оппозиционеру вынесли приговор за нападение на главу ЦИК Грузии

Оппозиционеру вынесли приговор за нападение на главу ЦИК Грузии

ЦИК Грузии обратился за справедливостью к международным организациям

ЦИК Грузии обратился за справедливостью к международным организациям

Президент Грузии призвала провести новые выборы в парламент

Президент Грузии призвала провести новые выборы в парламент

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Итоги выборов в Грузии: &quot;Мечта&quot; получила 89 мандатов из 150

Итоги выборов в Грузии: "Мечта" получила 89 мандатов из 150

Драка в ЦИК Грузии - подведение итогов выборов стартовало в Тбилиси

Драка в ЦИК Грузии - подведение итогов выборов стартовало в Тбилиси

Объявлена дата подведения итогов выборов в Грузии

Объявлена дата подведения итогов выборов в Грузии

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

Апелляционный суд в Тбилиси отменил решения об аннулировании итогов голосования

Апелляционный суд в Тбилиси отменил решения об аннулировании итогов голосования

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы