Регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций аннулировали в Грузии

ЦИК Грузии аннулировал регистрацию оппозиционных депутатов, представляющих три коалиции. Таким образом, если попавшие в парламент депутаты решат отказаться от мандатов, их никто не сможет заменить.

Центризбирком Грузии распространил заявление об аннулировании регистрации оставшихся "за бортом" кандидатов в депутаты от трех оппозиционных коалиций.

"Избирательная администрация аннулировала регистрацию оставшихся кандидатов из представленных партийных списков политических объединений "Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия - Для народа, Для свободы"

– пресс-служба ЦИК

В Центризбиркоме пояснили, что приняли такое решение в связи с тем, что к ним обратились данные политические объединения.

"Решение ведомства в связи с аннулированием списков не означает, что избирательная администрация разделяет оценки партий касательно выборов. Принимая это решение избирательная администрация руководствовалась исключительно избирательным законодательством Грузии"

– ЦИК республики

Напомним, ровно месяц назад в республике состоялись очередные выборы в парламент, победу на которых одержала "Грузинская мечта". Три оппозиционные коалиции и одна партия, преодолевшие 5%-ный барьер для прохода в парламент, отказались признавать результаты выборов и призвали провести международное расследование.