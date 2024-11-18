Вестник Кавказа

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По обвинению в мошенничестве перед судом предстанет директор фонда из Ставропольского края. Обвиняемой удалось заполучить свыше 2 млн рублей.

Директор «Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» обвиняется в мошенничестве, поведала пресс-служба Управления ФСБ региона.

Сообщается, что пять лет назад глава организации содействовала выезду предпринимателей на международную выставку за границу. Однако в документах были указаны лица, которые не являлись членами организаций. Схема опустошила региональный бюджет на более чем 2 млн рублей. 

Отмечается, что в деле проходит фигурантом один из местных коммерсантов.  

Обвиняемая в настоящий момент находится под домашним арестом.

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