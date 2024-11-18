Вестник Кавказа

Садулаев претендует на звание лучшего спортсмена года в России

Садулаев претендует на звание лучшего спортсмена года в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абдулрашид Садулаев вошел в число претендентов на звание лучшего спортсмена. Проголосовать за выдающегося борца можно на ресурсах "Советского спорта".

Дагестанец Абдулрашид Садулаев стал кандидатом на звание лучшего спортсмена года в России. Опрос проведет издание "Советский спорт". 

Выбор лучшего будет сделан любителями спорта. Также пройдет голосование среди спортивных журналистов. 

Сообщается, что отдать свой голос за спортсменов можно в мессенджере «Телеграм» и социальной сети «ВКонтакте». 

Отметим, что Абдулрашид Садулаев в шестой раз в карьере стал лучшим на Чемпионате мира по вольной борьбе в 2024 году.

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