Садулаев претендует на звание лучшего спортсмена года в России

Абдулрашид Садулаев вошел в число претендентов на звание лучшего спортсмена. Проголосовать за выдающегося борца можно на ресурсах "Советского спорта".
Дагестанец Абдулрашид Садулаев стал кандидатом на звание лучшего спортсмена года в России. Опрос проведет издание "Советский спорт".
Выбор лучшего будет сделан любителями спорта. Также пройдет голосование среди спортивных журналистов.
Сообщается, что отдать свой голос за спортсменов можно в мессенджере «Телеграм» и социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что Абдулрашид Садулаев в шестой раз в карьере стал лучшим на Чемпионате мира по вольной борьбе в 2024 году.