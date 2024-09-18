Квартиры в Сочи подешевели почти на 40%

В этом году в Сочи продолжают дорожать студии в новостройках. Квартиры при этом подешевели - многокомнатные почти на 40%.

В Сочи просторные квартиры за год стали доступнее на 40%, следует из данных агентства «ОНИКС-Недвижимость».

В многокомнатных квартирах сегодня средняя цена квадратного метра составляет 356,3 тыс рублей - это на 39,7% ниже, чем осенью прошлого года - 590,9 тыс рублей. Подешевела и другая недвижимость: двухкомнатные квартиры стали дешевле в среднем на 26,8% и сегодня «квадрат» стоит 392 тыс рублей, однокомнатные - на 10,2%, с «квадратом» за 420,9 тыс рублей.

Противоположная ситуация сложилась на рынке студий, такой вид жилья за год стал еще дороже. Если в октябре 2023 года студийный метр продавался за 393,3 тыс рублей, то сегодня за 481,2 тыс рублей. Рост цен составил 22,3%. Цены растут на фоне спроса россиян на небольшое и, как следствие, более дешевое жилье.

В целом по рынку средняя цена жилого квадратного метра в Сочи за год опустилась на 0,9%.