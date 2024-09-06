Вестник Кавказа

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву

Новостройки Сочи догоняют по ценам Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на квартиры в новостройках Сочи уверенно догоняют столичную недвижимость - средняя цена "квадрата" на первичном рынке курорта уже 451 тыс рублей, что лишь немногим меньше, чем в столице.

Знал бы прикуп – жил бы в Сочи: легендарная поговорка приобретает новый смысл, когда изучаешь цены на жилье в новостройках курортного города: за скромную "однушку" теперь придется выложить 18 миллионов, пишет "Коммерсант".

Цена квадратного метра жилья в новостройке Сочи прочно обосновалась на отметке в 451 тыс рублей, а значит, за квартиру площадью в 40 кв м придется выложить 18 млн рублей – и это без учета ремонта и благоустройства нового жилья.

Для сравнения – опережает Сочи по ценам только Москва, где такая же по площади квартира оценивается в 21,3 млн рублей, а квадратный метр площади в ней в 532,5 тыс рублей.

В целом же по краю жилье значительно дешевле – даже квадрат жилья в Краснодаре не стоит больше 148 тыс рублей, а квартиру площадью в 40 кв м можно купить в новостройке за 7,9 млн рублей, пишет издание.

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