Вестник Кавказа

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов

Сочи встречает бархатный сезон с большим числом туристов
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В период бархатного сезона туристы бронируют квартиры на Кубани. Путешественники расхватали посуточные квартиры в Сочи. Также популярны Калининград и Татарстан.

На Кубань приходится 17% от общего объема сделок, при этом путешественники расхватали посуточные квартиры на сочинском побережье.

Спросом также пользуются квартиры в Калининградской области (16%), Татарстане и на Ставрополье (по 4%). Подмосковье занимает пятую строчку – 3%.

Стоит отметить, что туристы активно в Московской области активно бронируют загородное жилье, что делает регион лидером по данному показателю – 12%.

Отдыхающие на Кубани и в Крыму обычно бронируют квартиры в среднем на 6 ночей, в Калининградской области и на Ставрополье – на 5, в Дагестане – на 4.

Что касается стоимости, то за одну ночь в Краснодарском крае придется отдать в среднем 4,5 тыс рублей. Самый дешевый вариант выявлен в Дагестане – 2,9 тыс рублей.

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