Расследование о терактах в Дагестане продлили до 2025 года

Весна 2025 года – новый период предварительного следствия о терактах в Махачкале и Дербенте, произошедших 23 июня. Также временное заключение продлили одному из причастных к трагедии.

Назначен новый период предварительного следствия в деле об июньских терактах в двух дагестанских городах - Махачкале и Дербенте. Его отложили до весны будущего года, как указано в документах.

«Срок предварительного следствия продлен уполномоченным на то руководителем следственного органа до девяти месяцев, то есть до 23 марта 2025 года»

- документ

Шесть человек проходят фигурантами по этому делу. Их количество вероятно увеличится, передали в издании ТАСС.

Это решение связано с получением заключений по судебным экспертизам, допросами всех свидетелей и уточнением деталей произошедшего. Это не значит, что расследование идет медленно. За 2 месяца следователи опросили более 50 человек и провели и свыше 160 экспертиз.

Помимо этого, московский суд увеличил период ареста участника террористических актов в Дербенте Магомеду Кагирову до конца зимы будущего года. Его причастность подтвердили свидетельства очевидцев.