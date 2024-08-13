Вестник Кавказа

Расследование о терактах в Дагестане продлили до 2025 года

Расследование о терактах в Дагестане продлили до 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весна 2025 года – новый период предварительного следствия о терактах в Махачкале и Дербенте, произошедших 23 июня. Также временное заключение продлили одному из причастных к трагедии.

Назначен новый период предварительного следствия в деле об июньских терактах в двух дагестанских городах - Махачкале и Дербенте. Его отложили до весны будущего года, как указано в документах.

«Срок предварительного следствия продлен уполномоченным на то руководителем следственного органа до девяти месяцев, то есть до 23 марта 2025 года»

- документ

Шесть человек проходят фигурантами по этому делу. Их количество вероятно увеличится, передали в издании ТАСС.

Это решение связано с получением заключений по судебным экспертизам, допросами всех свидетелей и уточнением деталей произошедшего. Это не значит, что расследование идет медленно. За 2 месяца следователи опросили более 50 человек и провели и свыше 160 экспертиз.

Помимо этого, московский суд увеличил период ареста участника террористических актов в Дербенте Магомеду Кагирову до конца зимы будущего года. Его причастность подтвердили свидетельства очевидцев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Садулаев претендует на звание лучшего спортсмена года в России

Садулаев претендует на звание лучшего спортсмена года в России

Строительство более 20 школ и детсадов анонсировали в Дагестане

Строительство более 20 школ и детсадов анонсировали в Дагестане

Дагестан и Узбекистан будут производить уникальные датчики

Дагестан и Узбекистан будут производить уникальные датчики

Об опасном уровне воды в Каспийском море предупредили в Дагестане

Об опасном уровне воды в Каспийском море предупредили в Дагестане

Двое дагестанцев попались на организации незаконной миграции в Европу

Двое дагестанцев попались на организации незаконной миграции в Европу

Электросети Дагестана получат 1,6 млрд рублей от «Россетей»

Электросети Дагестана получат 1,6 млрд рублей от «Россетей»

Азербайджан займется созданием фруктовых садов в Дагестане

Азербайджан займется созданием фруктовых садов в Дагестане

Махачкала получила первый пилотный контейнер с бананами из Индии

Махачкала получила первый пилотный контейнер с бананами из Индии

Летучий корабль: история и тайна экраноплана &quot;Лунь&quot;

Летучий корабль: история и тайна экраноплана "Лунь"

Устроившего смертельное ДТП с детьми арестовали в Дагестане

Устроившего смертельное ДТП с детьми арестовали в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы