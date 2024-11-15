Аграрный сектор Северной Осетии получит почти миллиард рублей поддержки

Аграриям Северной Осетии дадут свыше 800 млн рублей бюджетного финансирования. Большая часть этой суммы уже дошла до фермеров республики, поведал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.
Сообщается, что фермеров поддерживают грантами, а также субсидиями на компенсацию расходов.
" Для грантовой поддержки у нас разработан механизм согласования. Грантополучатели представляют договора на приобретение животных, оборудования, либо техники. Мы выезжаем на место, смотрим хозяйства, есть ли в наличии животные или нет. Изучаем цены, которые есть на рынке "
– Алан Кусраев
Отметим, что одной из основных сельскохозяйственных культур в республике являются зерновые. В этом году экспорт зерновых увеличился почти на треть. Осетинское зерно идет в Иран, Азербайджан и Армению.