Вестник Кавказа

Аграрный сектор Северной Осетии получит почти миллиард рублей поддержки

Аграрный сектор Северной Осетии получит почти миллиард рублей поддержки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сельскохозяйственный комплекс Северной Осетии получит порядка миллиарда рублей государственной поддержки. Значительная часть финансирования уже дошла до фермеров.

Аграриям Северной Осетии дадут свыше 800 млн рублей бюджетного финансирования. Большая часть этой суммы уже дошла до фермеров республики, поведал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев. 

Сообщается, что фермеров поддерживают грантами, а также субсидиями на компенсацию расходов. 

" Для грантовой поддержки у нас разработан механизм согласования. Грантополучатели представляют договора на приобретение животных, оборудования, либо техники. Мы выезжаем на место, смотрим хозяйства, есть ли в наличии животные или нет. Изучаем цены, которые есть на рынке "

– Алан Кусраев

Отметим, что одной из основных сельскохозяйственных культур в республике являются зерновые. В этом году экспорт зерновых увеличился почти на треть. Осетинское зерно идет в Иран, Азербайджан и Армению.

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