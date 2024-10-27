Вестник Кавказа

Правящая партия Грузии готовится назвать кандидата в президенты

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
"Грузинская мечта" объявит имя кандидата на пост президента Грузии сегодня, 27 ноября. Выборы в Грузии состоятся 14 декабря.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" готовится назвать сегодня имя кандидата на президентское кресло, рассказал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, имя кандидата станет известно общественности после окончания заседания политсовета правящей партии.

"Кандидатом в президенты гарантированно будет человек, в котором все будут уверены, что он служит только своей Родине... Он должен быть грузином и служить Грузии"

– Мдинарадзе

Президентские выборы назначены в Грузии на 14 декабря, до конца 2024 года состоится также инаугурация новоизбранного президента. Предстоящие выборы будут непрямыми, президента в Грузии избирают на пятилетний срок.

В настоящее время президентом является Саломе Зурабишвили, срок ее полномочий истекает 16 декабря.

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