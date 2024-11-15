Вестник Кавказа

Кубань стала лидером среди регионов страны по дефициту кадров

Кубань стала лидером среди регионов страны по дефициту кадров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дефицит рабочих рук на Кубани оказался рекордным в стране. Регион обошел даже Москву по общему количеству работников, в которых нуждаются компании.

Краснодарский край оказался на первом месте в стране по дефициту кадров. 

Организации региона нуждались в более чем 90 тыс работников к середине осени этого года. В поисках работы в крае при этом находились менее 10 тыс человек, кадровый дефицит составил свыше 80 тыс сотрудников. 

Вторую строчку заняла Москва, компаниям которой не хватало чуть менее 80 тыс сотрудников. Третья позиция за Амурской областью, организации которой нуждаются в 77 тыс работников. 

Суммарно в стране организации нуждаются в более чем 1,5 млн человек, поведали аналитики FinExpertiza.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

Новогодний Сочи примет 490 тысяч туристов

Новогодний Сочи примет 490 тысяч туристов

Глава Кубани проведет прямую линию с жителями края

Глава Кубани проведет прямую линию с жителями края

Более 200 парков Кубани в 2025 году ждет обновление

Более 200 парков Кубани в 2025 году ждет обновление

Новогодние елки в Краснодаре защитят от вандалов

Новогодние елки в Краснодаре защитят от вандалов

С дефицитом вакцин от бешенства столкнулась Кубань

С дефицитом вакцин от бешенства столкнулась Кубань

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

Общие правила поведения на горнолыжных курортах введут по всей России

В МЧС предупредили о смерчах в районе Сочи и Анапы

В МЧС предупредили о смерчах в районе Сочи и Анапы

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Аэропорт Сочи принял 85-миллионного пассажира

Аэропорт Сочи принял 85-миллионного пассажира

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы