Кубань стала лидером среди регионов страны по дефициту кадров

Дефицит рабочих рук на Кубани оказался рекордным в стране. Регион обошел даже Москву по общему количеству работников, в которых нуждаются компании.

Краснодарский край оказался на первом месте в стране по дефициту кадров.

Организации региона нуждались в более чем 90 тыс работников к середине осени этого года. В поисках работы в крае при этом находились менее 10 тыс человек, кадровый дефицит составил свыше 80 тыс сотрудников.

Вторую строчку заняла Москва, компаниям которой не хватало чуть менее 80 тыс сотрудников. Третья позиция за Амурской областью, организации которой нуждаются в 77 тыс работников.

Суммарно в стране организации нуждаются в более чем 1,5 млн человек, поведали аналитики FinExpertiza.