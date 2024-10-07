В ХАМАС заявили о готовности к перемирию в Газе

В ХАМАС решили последовать примеру ливанской "Хезболлы" и пойти на соглашение с Израилем. В движении уже проинформировали своих международных посредников.

Представители палестинского движения ХАМАС сообщили о готовности к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Сообщается, что высшее руководство организации приветствовало соглашение между Израилем и Ливаном. В палестинском движении также намерены пойти на сделку с Израилем.

Как сообщает агентство Франс Пресс, высокопоставленные члены ХАМАС уведомили посредников в Египте, Катаре и Турции о готовности к прекращению огня и начале переговоров по обмену пленными. В движении, однако, считают, что Израиль сопротивляется скорейшему подписанию соглашения.

Отметим, что военно-политический блок Израиля одобрил соглашение о перемирии с ливанским движением "Хезболла". Согласно соглашению, стороны прекращают огонь в 10:00 27 ноября.