Вестник Кавказа

В ХАМАС заявили о готовности к перемирию в Газе

В ХАМАС заявили о готовности к перемирию в Газе
© Фото: Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В ХАМАС решили последовать примеру ливанской "Хезболлы" и пойти на соглашение с Израилем. В движении уже проинформировали своих международных посредников.

Представители палестинского движения ХАМАС сообщили о готовности к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. 

Сообщается, что высшее руководство организации приветствовало соглашение между Израилем и Ливаном. В палестинском движении также намерены пойти на сделку с Израилем. 

Как сообщает агентство Франс Пресс, высокопоставленные члены ХАМАС уведомили посредников в Египте, Катаре и Турции о готовности к  прекращению огня и начале переговоров по обмену пленными. В движении, однако, считают, что Израиль сопротивляется скорейшему подписанию соглашения.  

Отметим, что военно-политический блок Израиля одобрил соглашение о перемирии с ливанским движением "Хезболла". Согласно соглашению, стороны прекращают огонь в 10:00 27 ноября.

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