Вестник Кавказа

Урожай винограда в Анапе превысил прошлогодний

Урожай винограда в Анапе превысил прошлогодний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе в этом сезоне урожай винограда оказался выше прошлогоднего. В 2024 году собрано свыше 42 тысяч тонн винограда.

Урожай винограда в Анапе в 2024 году превысил 42 тыс т и оказался выше прошлогоднего, говорится в сообщении администрации курорта.

В среднем с 1 га собрано около 107 центнеров. При этом треть урожая собрали с виноградников агрофирмы «Южная», вторым крупным производителем стало «Возрождение».

Теперь урожай будет направлен на переработку и изготовление вина. Ожидается, что в этом году анапские виноделы произведут 1,8 млн декалитров напитка.

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