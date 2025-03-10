Новые выбросы мазута нашли на нескольких пляжах в Анапе

Мониторинговые группы сообщили об обнаружении новых выбросов нефтепродуктов. Они найдены на двух анапских пляжах.
В пятницу, 21 марта, в Анапе зафиксированы новые выбросы мазута. Об этом сказано в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"По результатам ежедневного утреннего мониторинга 21 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердили команды Выселковского района и Краснодара"
– краевой оперштаб
Новые выбросы были найдены в районе двух населенных пунктов – поселка Джемете и "Пляжного поселка".
Напомним, ранее власти региона призвали активизировать работу по уборке анапских пляжей.