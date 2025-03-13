Вестник Кавказа

Свыше 100 туристических объектов в Анапе оснастят камерами видеонаблюдения

Свыше 100 туристических объектов в Анапе оснастят камерами видеонаблюдения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще 400 камер наружного видеонаблюдения установят в Анапе. Они так же появятся на туристических объектах города.

В системе уличного наблюдения "Купол" в Анапе используется около 2 тыс камер, рассказали в городской администрации.

"Сейчас в "Купол" вовлечено более 2 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе интегрированных из хозяйствующих субъектов. До конца года планируется установить еще 400 камер видеонаблюдения в 20 объектах образования и культуры"

- администрация Анапы

Власти Анапы также планируют внедрить в систему более 100 отелей и гостиниц в 2025 году. Также они появятся на объектах торговли, развлечений, пляжах и на новой набережной.

Ранее сообщалось, что в Анапе будет проведена масштабная реконструкция главной городской набережной, протяженность которой составляет 9 км.

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