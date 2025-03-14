Ситуация в Анапе с мазутом: найдены новые фрагменты

В очередной раз после ежедневного мониторинга специалисты нашли новые частицы мазута на берегу Анапы в Краснодарском крае. Их убирают в первоочередном порядке.

В Анапе снова зафиксировали незначительные выбросы мазута из Черного моря, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

"По результатам ежедневного утреннего мониторинга новые выбросы зафиксировали муниципальные команды Абинского, Лабинского и Староминского районов"

- оперштаб Краснодарского края

Единичные выборы нашли на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево и на пляже базы отдыха "Тамань". Как обычно, новые фрагменты мазута стоят в приоритете при уборке, после специалисты продолжают деликатную очистку от оставшихся частиц.

Отметим, что в Черном море остается около 3,1 тыс т нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.