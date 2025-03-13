Повторные выбросы мазута выявлены на пляже в Анапе

В Анапе зафиксированы повторные выбросы нефтепродуктов. Команды районов убирают их в первую очередь. После этого деликатная чистка песка продолжается.
Оперштаб Краснодарского края сообщил зафиксированных возле отеля "Пляжный поселок" на побережье Анапы повторных незначительных выбросах нефтепродуктов.
Региональные власти заявили, что небольшие выбросы мазута подтвердила команда Выселковского района. Отмечается, что ликвидаторы продолжают работать на береговой линии.
Стоит добавить, что новые выбросы убираются командами районов в первую очередь. Затем продолжается деликатная очистка песка от мазута.