В Кисловодске "заминировали" больницу и санаторий

Специалисты экстренных служб проверяют сообщения о минировании, поступившие сегодня в администрацию Кисловодска: по сообщениям неизвестных, "заминированы" центральная городская больница и один из санаториев.

Власти курортного Кисловодска сегодня получили сообщения о минировании здания городской больницы и одного из санаториев, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Сегодня снова получаем сообщения о минировании. Информация поступила о наличии взрывчатых веществ в здании центральной городской больницы по улице Кутузова и санатория "Электроника", который расположен в центральной туристической зоне Кисловодска по улице Желябова. На месте происшествия работают экстренные службы"

- глава города Евгений Моисеев

На места уже прибыли вызванные по тревоге кинологи с собаками, также с ними работают представители спецслужб.

Напомним, в середине июля неизвестные сообщили о минировании здания краевой психиатрической больницы в Кисловодске. Информация об угрозе взрыва также касалась здания суда. Сотрудники оперативных служб проверили оба здания на наличие взрывчатых веществ, но ничего подозрительного не нашли.