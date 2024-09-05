Верховный совет Аджарской АР начал свою работу

В Аджарской Автономной Республике прошло первое заседание местного парламента. Как и в Тбилиси, в Аджарии первое заседание Верховного совета посетили только депутаты правящей партии.

Верховный совет Аджарской АР приступил к выполнению своих обязанностей. В рамках первого заседания были признаны полномочия депутатов, избран председатель, а также заместитель.

Сообщается, что на первом заседании присутствовали только члены партии "Грузинская мечта". Оппозиционные депутаты отказались принять участие в работе парламента.

Председателем Верховного совета Аджарии большинством голосов был вновь избран Давид Габаидзе. Заместителем избрали Рамаза Джинчарадзе.

Отметим, что депутаты ВС Аджарии осуществляют свои полномочия в течение четырех лет. Право быть избранными есть только у зарегистрированных в границах автономии граждан Грузии.