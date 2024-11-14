Вестник Кавказа

Продажу энергетиков лицам моложе 18 лет могут запретить в Армении

Молодые люди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени несовершеннолетним жителям Армении могут перестать продавать энергетики. Об этом гласит проект закона о внесении дополнений в закон "О торговле и услугах", который включает в себя также запрет реализации энергетиков через торговые автоматы и рекламу.

В Армении могут ввести запрет на продажу энергетических напитков гражданам моложе 18 лет. Соответствующий законопроект был принят на заседании постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам во время обсуждения пакета.

Одним из инициаторов проекта закона стала депутат от партии "Гражданский договор" Алхас Казарян.

По ее словам, такой запрет необходим, чтобы защитить здоровье несовершеннолетних и уменьшить риски негативного воздействия энергетических напитков.

Ссылаясь на данные Минздрава, депутат также подчеркнула, что еженедельно примерно 40% подростков употребляют энергетические напитки.

"И хотя влияние этих напитков на здоровье до конца не изучено, их регулярное употребление имеет негативные последствия"

– Алхас Казарян

Она считает, что Армении нужно брать пример с тех стран, которые уже ограничили продажу и рекламу энергетических напитков.

Представленный законопроект включает в себя запрет на продажу энергетических напитков лицам до 18 лет, а также их реализацию через торговые автоматы и рекламу.

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