Вестник Кавказа

Маршрутка с пассажирами въехала в дерево в Гюмри

Маршрутка с пассажирами въехала в дерево в Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате ДТП с маршруткой в Армении пострадали по меньшей мере 5 человек. Авария случилась в Гюмри сегодня утром.

Утром 27 ноября на севере Армении угодил в ДТП микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Авария случилась в Гюмри в районе 09:30 по местному времени (08:30). Установлено, что "Газель" с пассажирами врезалась в дерево.

В результате происшествия пострадали 5 человек. Их доставили в местный медицинский центр.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. В настоящее устанавливается личность водителя.

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Баку, Азербайджан

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