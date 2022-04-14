"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму

Оператор мобильной связи "Ростелеком" упразднил роуминг в Крыму. Ранее это уже сделал "Т2 мобайл".

С 20 ноября жители Крыма и Севастополя не будут вносить дополнительную оплату за услуги мобильной связи оператора "Ростелеком", передали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Звонки, СМС и мобильный интернет будут оплачиваться по стандартным условиям тарифов.

Раньше всех наценку на телекоммуникационные услуги в регионе отменил "Т2 мобайл". "Билайн" и "Мегафон" планируют ввести стандартный расчет по тарифам зимой 2025 года.