Вестник Кавказа

"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму

"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оператор мобильной связи "Ростелеком" упразднил роуминг в Крыму. Ранее это уже сделал "Т2 мобайл".

С 20 ноября жители Крыма и Севастополя не будут вносить дополнительную оплату за услуги мобильной связи оператора "Ростелеком", передали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). 

Звонки, СМС и мобильный интернет будут оплачиваться по стандартным условиям тарифов. 

Раньше всех наценку на телекоммуникационные услуги в регионе отменил "Т2 мобайл". "Билайн" и "Мегафон" планируют ввести стандартный расчет по тарифам зимой 2025 года.

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