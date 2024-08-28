Вестник Кавказа

Талисманом курорта "Архыз" стала кавказская рысь

Талисманом курорта "Архыз" стала кавказская рысь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти карачаево-черкесского всесезонного горного курорта "Архыз" выбрали талисман – им стала кавказская рысь, которую в этом качестве предложила на конкурсе 10-летняя школьница из КЧР Эвита Ковальчук.

У всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) появился официальный символ и талисман – им стала кавказская рысь, которую предложила 10-летняя школьница из республики, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Завершился конкурс "Вместе выбираем символ курорта "Архыз", объявленный 27 сентября, в День туризма. Он объединил жителей КЧР разных возрастов. Большинство голосов члены жюри отдали инициативе 10-летней Эвите Ковальчук. Она предложила сделать маскотом нашего курорта красивого обитателя местных лесов - грациозную кавказскую рысь. Это сильное, умное, выносливое, осторожное… животное"

- Роман Киранчук

Жюри конкурса проделало титаническую работу, выбрав талисман из 1,4 тыс заявок, среди которых были редкие растения, животные и народные орнаменты - много необычных идей. Однако этот символ курорта как нельзя лучше олицетворяет его уникальную природу и особую атмосферу, - рассказал Киранчук, передает ТАСС.

Конкурс проходил ровно два месяца – с 27 сентября, а оценивало его участников жюри, в состав которого вошли сам гендиректор "Архыза", министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук и заслуженный артист РФ Дима Билан.

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