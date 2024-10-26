Вестник Кавказа

В правящей партии рассказали о своем кандидате в президенты Грузии

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В "Грузинской мечте" готовятся представить своего кандидата на пост главы государства. В правящей партии отметили, что это произойдет в ближайшем будущем.

В ближайшее время "Грузинская мечта" представит своего кандидата в президенты. Об этом заявил генсек правящей партии Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что это будет честный и патриотичный человек.

"Очень скоро мы представим обществу нашего кандидата в президенты. Прежде всего, будущий президент должен быть патриотичным, честным, не должен управляться внешними силами, не должен выполнять задачи представителей зарубежных стран"

– Каха Каладзе

Он также обратил внимание на то, что кандидат в президенты от "Мечты" должен будет защищать интересы страны и ее народа.

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