Вестник Кавказа

Россия обсудила нефтяной рынок с Ираком и Саудовской Аравией

Новак Александр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ в ходе поездки в Багдад встретился с иракским и саудовским главами Минэнерго. На встрече обсуждалась ситуация на нефтяном рынке

В Багдаде состоялись трехсторонние переговоры с участием вице-премьера России Александра Новака и глав Минэнерго Ирака и Саудовской Аравии. Об этом сказано в сообщении, размещенном 26 ноября на сайте российского правительства.

Представители трех стран поговорили о ситуации на нефтяном рынке, сделке ОПЕК+ и компенсации перепроизводства нефтедобычи. Кроме того, была отмечена роль ОПЕК+ в поддержании стабильности на рынках.

"Они также подчеркнули важность сотрудничества между странами ОПЕК+ и их полную приверженность соглашению и добровольному сокращению добычи, включая добровольное сокращение, согласованное восемью странами-участницами, а также компенсацию любых перепроизводимых объемов"

– пресс-служба кабмина

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