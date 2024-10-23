Владикавказ вошел в список городов с самым высоким качеством жизни

Столица Северной Осетии вошла в число городов с самыми комфортными условиями жизни. Из городов Северного Кавказа высокую оценку также получили Махачкала, Грозный и Сочи.

Владикавказ оказался в числе городов с самым высоким качеством жизни в 2024 году. В рейтинг также вошли Грозный, Сочи, Махачкала, Симферополь и Севастополь.

Рейтинг составлен на основе опросов жителей городов. Жители оценили ситуацию в городах по ряду показателей, проанализировав безопасность, развитие транспорта, инфраструктуру и другие аспекты, передает "Российская газета".

Жители главного города Северной Осетии достаточно высоко оценили работу общественного транспорта, качество дорог и работу ГАИ. Также опрошенные отметили, что в городе редко можно столкнуться с неадекватным поведением граждан.