Из Калининграда в Минводы будут ходить беспересадочные вагоны

Вскоре туристам из Калининграда станет гораздо проще добраться до курортов Минеральных Вод – уже 14 декабря на маршруте появятся беспересадочные вагоны.

Уже с 14 декабря жители Калининграда смогут отдохнуть на курортах Минвод, воспользовавшись поездкой в беспересадочном вагоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

"С 14 декабря запустим беспересадочные вагоны в Мурманск, Великий Новгород, Минеральные Воды"

- Алексей Беспрозванных

Калининградцы все чаще выбирают для путешествий железнодорожный транспорт – только в нынешнем 2024 году количество пассажиров в поездах дальнего следования, отправляющихся из самого западного региона России, выросло на 43%, отметил губернатор.

Также намного удобнее добираться к местным курортам будет добираться и путешественникам, которые будущим летом планируют отдохнуть на Балтике – власти Калининграда введут в следующем сезоне сдвоенные "Ласточки", которые будут ходить в курортный Зеленоградск, а также добавят еще четыре состава на светлогорском направлении, добавил Беспрозванных.