Вашингтон приступил к политической "раскрутке" прозападных партий Армении, чтобы помочь им пройти в парламент на выборах в 2026 году, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

США не оставляют планов усилить свое влияние в регионах Южного Кавказа – объектом своей атаки они избрали Армению, пытаясь навязать в стране так называемую "демократизацию", а фактически полностью подчинить ее, хотя подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

"Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа"

- СВР России

При этом Госдепартамент США сомневается, что курс Армении на сближение с Западом неотвратим, так как со временем власти этой страны осознают грозящий ей ущерб от отказа от традиционных региональных связей.

Госдеп США стал задумываться, как не дать Еревану сойти с так называемого демократического пути, для чего он начал "раскрутку" прозападных партий в Армении с целью их прохождения в парламент на выборах в республике в 2026 году.

Также организациям, связанным с Госдепартаментом США, поручено расширить программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Проблему Южному Кавказу создает планомерная милитаризация Армении, проводимая ее европейскими покровителями по указке Вашингтона – она порождает гонку вооружений в регионе, а Ереван не отказывается от агрессивной политики, предупреждал президент Азербайджана Ильхам Алиев.