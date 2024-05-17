Эрмитаж и Третьяковка примут выставки Казахстана

Казахстан планирует провести выставки в главных музеях России - Третьяковской галерее и Эрмитаже. Россия и Казахстан активно развивают гуманитарные, культурные, образовательные связи.

О культурно-гуманитарном сотрудничестве Москвы и Астана и планируемых мероприятиях рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства», которая опубликована сегодня в газете «Известия».

Россия и Казахстан, говорится в материале, на регулярной основе проводят различные фестивали, выставки, дни культуры, в планах представить экспозицию Казахстана в Эрмитаже и Третьяковке.

«В текущем году в Москве состоялись Дни культуры Астаны, центральным событием которых стала постановка оперы «Абай» на сцене Большого театра. Также пройдут выставки Казахстана в главных музеях России – Третьяковской галерее и Эрмитаже»

– Токаев

Кроме того, весной 2024 года появилась идея об открытии филиала Эрмитажа в городе Алматы.

В республике также будут открыты новые российские школы, филиалы вузов. Казахстан инициировал создание Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.

«Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами»

– Токаев