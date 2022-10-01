В Алматы появится филиал Эрмитажа

В Алматы в скором времени может открыться филиал Эрмитажа. Такое заявление сделал глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в ходе встречи с членом парламента Казахстана Альбертом Рау.
"Соглашение, подписанное нами с Алматы, подразумевает неформальное общение, поэтому мы решили дополнить его дорожной картой, в которой пропишем ряд мероприятий. По итогам встречи появились новые идеи, которые могут воплотиться в проекты. Например, обсудили возможность появления филиала Эрмитажа в Алматы"
- Александр Бельский
В свою очередь казахстанская сторона отметила, что в рамках развития двухсторонних связей, страны заключили масштабный список документов в сфере торговли, науки и гуманитарной миссии.
Кроме этого, Россия и Казахстан запланировали расширение отношений по региональному направлению.