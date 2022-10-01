В Алматы появится филиал Эрмитажа

Российские и казахстанские власти продолжают расширять и укреплять связи. В рамках развития двусторонних отношений в Алматы планируется создать филиал Эрмитажа.

В Алматы в скором времени может открыться филиал Эрмитажа. Такое заявление сделал глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в ходе встречи с членом парламента Казахстана Альбертом Рау.

"Соглашение, подписанное нами с Алматы, подразумевает неформальное общение, поэтому мы решили дополнить его дорожной картой, в которой пропишем ряд мероприятий. По итогам встречи появились новые идеи, которые могут воплотиться в проекты. Например, обсудили возможность появления филиала Эрмитажа в Алматы"

- Александр Бельский

В свою очередь казахстанская сторона отметила, что в рамках развития двухсторонних связей, страны заключили масштабный список документов в сфере торговли, науки и гуманитарной миссии.

Кроме этого, Россия и Казахстан запланировали расширение отношений по региональному направлению.