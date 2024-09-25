Ведущую к границе с Арменией дорогу открыли после снегопада в Грузии

Дорожное полотно на дороге в Грузии, ведущей к армянской границе, расчистили. Движение фур на данном участке снова разрешено.

В Грузии возобновили движение крупногабаритных транспортных средств на дороге, которая ведет к границе с Арменией. Об этом рассказали 27 ноября в Департаменте автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

Ранее там из-за снегопада вводился запрет на проезд автомобилей с прицепом и полуприцепом.

Пусть для фур открыли после того, как завершились работы по расчистке дорожного полотна на участке трассы от Ниноцминды до границы с Арменией (с 90-го до 112-го км), а также на участке от 1-го до 36-го км трассы Ахалкалаки-Карцари.