Вестник Кавказа

Ведущую к границе с Арменией дорогу открыли после снегопада в Грузии

Ведущую к границе с Арменией дорогу открыли после снегопада в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожное полотно на дороге в Грузии, ведущей к армянской границе, расчистили. Движение фур на данном участке снова разрешено.

В Грузии возобновили движение крупногабаритных транспортных средств на дороге, которая ведет к границе с Арменией. Об этом рассказали 27 ноября в Департаменте автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

Ранее там из-за снегопада вводился запрет на проезд автомобилей с прицепом и полуприцепом.

Пусть для фур открыли после того, как завершились работы по расчистке дорожного полотна на участке трассы от Ниноцминды до границы с Арменией (с 90-го до 112-го км), а также на участке от 1-го до 36-го км трассы Ахалкалаки-Карцари.

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