Батуми выиграл награду World Travel Awards

Черноморский город Батуми обошел мировых соперников и получил награду World Travel Awards в Португалии. Эта шестая победа аджарского курорта.

Курорт Батуми в Грузии выиграл почетную награду World Travel Awards, известную также как Оскар в сфере туризма, в номинации всесезонного направления, рассказали на телеканале Imedi.

Торжественное награждение прошло в воскресенье в Португалии. Соперниками аджарского курорта были большие города Норвегии, Китая, Австралии, Германии и других стран.

Батуми шестой раз выигрывает награду World Travel Awards с 2019 года.

Отметим, что в 2023 году церемония проходила аджарской столице в Грузии. В тот день в город приехали свыше 300 представителей туристической профессии и медиа.