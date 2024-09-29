Вестник Кавказа

Батуми выиграл награду World Travel Awards

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Черноморский город Батуми обошел мировых соперников и получил награду World Travel Awards в Португалии. Эта шестая победа аджарского курорта.

Курорт Батуми в Грузии выиграл почетную награду World Travel Awards, известную также как Оскар в сфере туризма, в номинации всесезонного направления, рассказали на телеканале Imedi.

Торжественное награждение прошло в воскресенье в Португалии. Соперниками аджарского курорта были большие города Норвегии, Китая, Австралии, Германии и других стран.

Батуми шестой раз выигрывает награду World Travel Awards с 2019 года.

Отметим, что в 2023 году церемония проходила аджарской столице в Грузии. В тот день в город приехали свыше 300 представителей туристической профессии и медиа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верховный совет Аджарской АР начал свою работу

Верховный совет Аджарской АР начал свою работу

Батуми поборется за награду World Travel Awards

Батуми поборется за награду World Travel Awards

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Снег в Аджарии стала убирать спецтехника

Снег в Аджарии стала убирать спецтехника

Как посетить крест Гонио - красивую смотровую площадку у Батуми

Как посетить крест Гонио - красивую смотровую площадку у Батуми

Лифт с пассажирами упал в Батуми

Лифт с пассажирами упал в Батуми

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта

Дорога в объезд Батуми открыта для транспорта

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Семья на автомобиле попала в ДТП в Аджарии

Семья на автомобиле попала в ДТП в Аджарии

Учебная &quot;авария&quot; произошла на канатной дороге в Батуми

Учебная "авария" произошла на канатной дороге в Батуми

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы