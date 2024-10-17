Вестник Кавказа

Оползни ограничили движение на двух федеральных трассах в Сочи

Пробка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощные осадки, обрушившиеся на курортный Сочи, спровоцировали схождения оползня, который повлиял на работу сразу двух федеральных трасс в Хостинском районе города: из-за ремонта на них изменилась схема движения.

Сразу две федеральных трассы, А-147 и А148 в Сочи, пострадали после схода селя, вызванного сильными дождями – из-за их ремонта на неопределенное время меняется схема автодвижения из Сочи в Адлер, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Из-за высокой нагрузки транспорта на дорожное полотно и как следствие - активизации оползневых процессов, с 27 ноября изменилась схема автодвижения транспорта на месте слияния федеральных трасс А-147 и А-148"

- горадминистрация Сочи

Известно, что из-за ремонта движение по автотрассе Сочи – Адлер будет сужено до двух полос, из Адлера в центр Сочи движение будет идти в прежнем режиме, передает "Интерфакс".

Такое решение принято на выездном совещании на основе первичных геологических исследований, чтобы защитить от разрушений дорожное полотно, а также железнодорожной ветки, которая проходит параллельно трассе, отмечается в сообщении.

Оно доставит ряд неудобств не только сочинцам, но и туристам, которые будут вынуждены закладывать дополнительное время на то, чтобы своевременно добраться до аэропорта, который тоже расположен в Адлерском районе города – сейчас наиболее быстрый способ добраться в воздушную гавань - на железнодорожном транспорте, - поведал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стихия продлила штормовое предупреждение на Кубани

Стихия продлила штормовое предупреждение на Кубани

Азовское море в сезон очистят от медуз

Азовское море в сезон очистят от медуз

Пожар в частном секторе Сочи потушили

Пожар в частном секторе Сочи потушили

Берега Азовского моря на Кубани могут разрушиться

Берега Азовского моря на Кубани могут разрушиться

На Кубани удалось потушить масштабный лесной пожар

На Кубани удалось потушить масштабный лесной пожар

Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

Калмыкия страдает от засухи

Калмыкия страдает от засухи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы