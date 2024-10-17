Оползни ограничили движение на двух федеральных трассах в Сочи

Мощные осадки, обрушившиеся на курортный Сочи, спровоцировали схождения оползня, который повлиял на работу сразу двух федеральных трасс в Хостинском районе города: из-за ремонта на них изменилась схема движения.

Сразу две федеральных трассы, А-147 и А148 в Сочи, пострадали после схода селя, вызванного сильными дождями – из-за их ремонта на неопределенное время меняется схема автодвижения из Сочи в Адлер, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Из-за высокой нагрузки транспорта на дорожное полотно и как следствие - активизации оползневых процессов, с 27 ноября изменилась схема автодвижения транспорта на месте слияния федеральных трасс А-147 и А-148"

- горадминистрация Сочи

Известно, что из-за ремонта движение по автотрассе Сочи – Адлер будет сужено до двух полос, из Адлера в центр Сочи движение будет идти в прежнем режиме, передает "Интерфакс".

Такое решение принято на выездном совещании на основе первичных геологических исследований, чтобы защитить от разрушений дорожное полотно, а также железнодорожной ветки, которая проходит параллельно трассе, отмечается в сообщении.

Оно доставит ряд неудобств не только сочинцам, но и туристам, которые будут вынуждены закладывать дополнительное время на то, чтобы своевременно добраться до аэропорта, который тоже расположен в Адлерском районе города – сейчас наиболее быстрый способ добраться в воздушную гавань - на железнодорожном транспорте, - поведал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.