Вестник Кавказа

Суд в Махачкале продлил арест мэру Избербаша

Суд в Махачкале продлил арест мэру Избербаша
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подозреваемый в незаконном обогащении глава дагестанского Избербаша Исаков останется под стражей до 29 декабря. Задержали градоначальника в начале октября.

Суд в Махачкале постановил увеличить срок ареста главе Избербаша Магомеду Исакову.  Под арестом фигурант уголовного дела будет оставаться до 29 декабря. 

Сообщается, что руководитель дагестанского города подозревается в получении взятки в размере порядка 4 млн рублей. Его задержали в начале октября. 

Как предполагает следствие, Исаков получил незаконное вознаграждение от одного из местных коммерсантов за помощь при возведении жилого дома. Руководитель администрации получил 1,5 млн рублей, а также автомобиль, который оценивается в 2,4 млн рублей, передает ТАСС. 

Отметим, что Расул Бакаев стал новым градоначальником Избербаша. Ранее он руководил городским парламентом.

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