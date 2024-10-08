Суд в Махачкале продлил арест мэру Избербаша

Подозреваемый в незаконном обогащении глава дагестанского Избербаша Исаков останется под стражей до 29 декабря. Задержали градоначальника в начале октября.

Суд в Махачкале постановил увеличить срок ареста главе Избербаша Магомеду Исакову. Под арестом фигурант уголовного дела будет оставаться до 29 декабря.

Сообщается, что руководитель дагестанского города подозревается в получении взятки в размере порядка 4 млн рублей. Его задержали в начале октября.

Как предполагает следствие, Исаков получил незаконное вознаграждение от одного из местных коммерсантов за помощь при возведении жилого дома. Руководитель администрации получил 1,5 млн рублей, а также автомобиль, который оценивается в 2,4 млн рублей, передает ТАСС.

Отметим, что Расул Бакаев стал новым градоначальником Избербаша. Ранее он руководил городским парламентом.