Вестник Кавказа

В Избербаше избрали нового главу города

В Избербаше избрали нового главу города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расул Бакаев стал мэром Избербаша. Он был избран по результатам конкурсной комиссии.

Мэром дагестанского Избербаша стал глава городского Собрания депутатов Расул Бакаев, передает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что Бакаев был избран руководителем города по результатам работы конкурсной комиссии. Всего в конкурсе участвовали 8 претендентов, которые выдвинули свои программы развития города. Концепция Бакаева получила наивысшую оценку.  

Напомним, что прошлый глава Избербаша Магомед Исаков был задержан в рамках уголовного дела. Он стал подозреваемым в деле о взятке в несколько миллионов рублей. Предполагается, что Исаков за вознаграждение не отозвал разрешение на строительство дома.

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