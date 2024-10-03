В Избербаше избрали нового главу города

Расул Бакаев стал мэром Избербаша. Он был избран по результатам конкурсной комиссии.

Мэром дагестанского Избербаша стал глава городского Собрания депутатов Расул Бакаев, передает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что Бакаев был избран руководителем города по результатам работы конкурсной комиссии. Всего в конкурсе участвовали 8 претендентов, которые выдвинули свои программы развития города. Концепция Бакаева получила наивысшую оценку.

Напомним, что прошлый глава Избербаша Магомед Исаков был задержан в рамках уголовного дела. Он стал подозреваемым в деле о взятке в несколько миллионов рублей. Предполагается, что Исаков за вознаграждение не отозвал разрешение на строительство дома.