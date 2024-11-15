Ученые из Кабардино-Балкарии создали полимеры из вторсырья для космической отрасли

Ученые из КБР разработали технологию получения инновационных полимеров из пластиковых отходов. Разработка может быть востребована в медицине и космической отрасли.

Исследователи из Кабардино-Балкарии создали технологию получения полимерных материалов из пластиковых отходов, сообщили в пресс-службе КБГУ.

Сообщается, что инновационные полимеры с новыми свойствами смогут найти применение в медицине и космической сфере. Планируется, что они могут стать основным материалом при создании скафандров и экзоскелетов.

Отмечается, что исследование будет поддержано бизнесом. В частности, технологией заинтересовались в одной из крупнейших нефтехимических компаний России – группе "Титан".