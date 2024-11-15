Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

При наличии необходимой инфраструктуры Абхазия может стать популярным направлением для деловых и корпоративных выездов в межсезонье. Сегодня эту нишу для россиян занимают Юг России и Турция.

У Абхазии есть возможность стать востребованным направлением в межсезонье для деловых туристов, считает зампредседателя Русского общества Анталии Вера Алкаш, передает радио Sputnik.

Она отметила, что с финалом пляжного сезона массовые туристы теряют интерес к поездкам на курорты как Турции, так и Абхазии.

"В не сезон эти направления рассматривают клиенты MICE, которые используют это время для того, чтобы устроить совещания, собрания, в том числе спортивные выездные мероприятия где-то в более благоприятном климате, чем на основной территории всей России"

– Вера Алкаш

MICE-туризм это деловой туризм, связанный с проведением корпоративных мероприятий, в том числе переговоров, тимбилдингов, семинаров, выставок. Абхазия привлекательна благодаря мягкому климату, но для развития бизнес-туризма должна развиваться инфраструктура.

"Конкуренция с Турцией и с Югом России может быть достигнута только путем обеспечения необходимых площадок"

– Вера Алкаш

Этим летом турпоток из России в Абхазию сохранился на уровне прошлого года, по итогу 2024 года он составит около 1,5 млн человек, в основном это туристы, прибывающие в курортный сезон ради пляжного отдыха.