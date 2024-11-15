Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

У Абхазии есть возможность стать востребованным направлением в межсезонье для деловых туристов, считает зампредседателя Русского общества Анталии Вера Алкаш, передает радио Sputnik.
Она отметила, что с финалом пляжного сезона массовые туристы теряют интерес к поездкам на курорты как Турции, так и Абхазии.
"В не сезон эти направления рассматривают клиенты MICE, которые используют это время для того, чтобы устроить совещания, собрания, в том числе спортивные выездные мероприятия где-то в более благоприятном климате, чем на основной территории всей России"
– Вера Алкаш
MICE-туризм это деловой туризм, связанный с проведением корпоративных мероприятий, в том числе переговоров, тимбилдингов, семинаров, выставок. Абхазия привлекательна благодаря мягкому климату, но для развития бизнес-туризма должна развиваться инфраструктура.
"Конкуренция с Турцией и с Югом России может быть достигнута только путем обеспечения необходимых площадок"
– Вера Алкаш
Этим летом турпоток из России в Абхазию сохранился на уровне прошлого года, по итогу 2024 года он составит около 1,5 млн человек, в основном это туристы, прибывающие в курортный сезон ради пляжного отдыха.