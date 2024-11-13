Вестник Кавказа

В Грузии кандидатом в президенты объявлен Михаил Кавелашвили

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия Грузии назвала имя кандидата на пост президента. Им стал депутат Михаил Кавелашвили. До выборов остается менее трех недель.

Сегодня в Тбилиси состоялось заседание политсовета правящей партии "Грузинская мечта", после которого основатель партии Бидзина Иванишвили назвал имя кандидата на президентский пост.

Согласно заявлению Иванишвили, "Мечта" выбрала в кандидаты Михаила Кавелашвили.

В настоящее время Кавелашвили - депутат, политический секретарь партии "Сила народа", ему 53 года. В прошлом он занимался спортом и был нападающим соборной Грузии по футболу.

Выборы президента в Грузии состоятся 14 декабря, инаугурация будет проведена в последних числах этого года.

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