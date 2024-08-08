Вестник Кавказа

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Турции рассказали, что США изменили свою позицию по вопросу использования Турцией С-400. По словам главы ведомства, у американцев больше нет возражений на этот счет.

Соединенные Штаты больше не возражают по использованию Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400, купленных у России. Об этом заявил глава Минобороны республики.

"В ходе наших последних встреч [с представителями США] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово"

– Яшар Гюлер

Он подчеркнул, что необходимо только отдать приказ, после чего системы будут направлены в эти районы.

"Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять"

– глава министерства

Напомним, пять лет назад Турцию исключили из программы разработки F-35 из-за покупки С-400 у России. Не так давно турецкие СМИ сообщили, что страна может вернуться в программу в том случае, если она не станет активировать или передаст С-400 третьей стороне.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
3310 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Анализ Трампа&quot;: Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

"Анализ Трампа": Глава МИД Турции обрисовал контур отношений с США

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Эрдоган ждет от Трампа миротворческих действий на Ближнем Востоке

Эрдоган ждет от Трампа миротворческих действий на Ближнем Востоке

Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США

Эрдоган обсудил с Трампом сотрудничество Турции и США

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

США пытаются отрезать Турцию от России и Китая

США пытаются отрезать Турцию от России и Китая

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы