В Турции сообщили об отсутствии претензий у США по использованию С-400

В Минобороны Турции рассказали, что США изменили свою позицию по вопросу использования Турцией С-400. По словам главы ведомства, у американцев больше нет возражений на этот счет.

Соединенные Штаты больше не возражают по использованию Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400, купленных у России. Об этом заявил глава Минобороны республики.

"В ходе наших последних встреч [с представителями США] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово"

– Яшар Гюлер

Он подчеркнул, что необходимо только отдать приказ, после чего системы будут направлены в эти районы.

"Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять"

– глава министерства

Напомним, пять лет назад Турцию исключили из программы разработки F-35 из-за покупки С-400 у России. Не так давно турецкие СМИ сообщили, что страна может вернуться в программу в том случае, если она не станет активировать или передаст С-400 третьей стороне.