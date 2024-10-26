Мэр Тбилиси оценил поведение оппозиционеров

Глава грузинской столицы дал оценку оппозиции, выступающей против результатов выборов. Они состоялись месяц назад и завершились победой правящей партии.
Генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси прокомментировал действия оппозиционеров, недовольных итогами октябрьских выборов.
"Я приветствую наличие в стране сильной, конструктивной оппозиции, а не группировки радикалов, людей без гражданства"
– Каха Каладзе
Напомним, победу на состоявшихся в конце прошлого месяца парламентских выборах в республике одержала правящая партия. Все остальные партии, сумевшие преодолеть 5%-ный барьер, что необходимо для прохода в парламент, отказались признавать их итоги. Они выступают за проведение новых выборов.