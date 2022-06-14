Вестник Кавказа

Россия включила в санкционные списки 30 граждан Великобритании

Россия включила в санкционные списки 30 граждан Великобритании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три десятка британских граждан попали под санкции России. В частности, ограничительные меры коснулись ряда министров.

Россия вводит санкции в отношении 30 граждан Великобритании. Об этом сказано в сообщении, размещенном 26 ноября на сайте МИД РФ.

В частности, ограничительные меры затрагивают глав МВД, Минэнерго, Минздрава, Минфина, Минюста и заместителя британского премьера и замглавы Минобороны.

Кроме того, в черный список попали ряд парламентариев и представители руководства компаний, занимающихся производством БПЛА.

"В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании"

– российский МИД

Всем попавшим в список лицам запрещен въезд на территорию РФ.

 

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