Россия включила в санкционные списки 30 граждан Великобритании

Россия вводит санкции в отношении 30 граждан Великобритании. Об этом сказано в сообщении, размещенном 26 ноября на сайте МИД РФ.
В частности, ограничительные меры затрагивают глав МВД, Минэнерго, Минздрава, Минфина, Минюста и заместителя британского премьера и замглавы Минобороны.
Кроме того, в черный список попали ряд парламентариев и представители руководства компаний, занимающихся производством БПЛА.
"В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании"
– российский МИД
Всем попавшим в список лицам запрещен въезд на территорию РФ.