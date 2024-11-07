Вестник Кавказа

Названы самые дорогие города России на новогодние каникулы

Суздальский Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экскурсионный туризм на Новый год дороже всего обойдется россиянам, выбирающим города в средней полосе России. Также в пятерке оказались Владивосток и Анапа.

Где в России отдых в новогодние праздники станет самым дорогим по стоимости размещения? Ответ дали в сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В рейтинг вошли экскурсионные города, цены на отдых на горнолыжных курортах не учитывались.

Дороже всего обойдется туристам ночь проживания в подмосковном Сергиевом Посаде - почти 10,9 тыс рублей. Также в рейтинг вошли Суздаль (Владимирская область) - в среднее сутки обойдутся более чем в 8,5 тыс рублей, Владивосток - 7,2 тыс рублей, Переславль-Залесский - 7,2 тыс рублей, а также Анапа - отдых на черноморском курорте в январские праздники в среднем обойдется туристам почти в 7,1 тыс рублей за ночь.

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