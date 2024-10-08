Школьница из Туапсе отравилась лекарством от гриппа и попала в больницу

Правоохранительные органы начали изучать обстоятельства отравления лекарством от гриппа девочки из Туапсе. Предполагается, что она приняла слишком много препарата, следуя диете.

Школьница из Туапсе отравилась лекарством от гриппа. Следователи начали проверку, рассказали в краснодарском СКР.

Данные в соцсетях говорят, что 11-летняя девочка приняла слишком много препарата, чтобы похудеть. О необычной диете она узнала из интернета. Там говорилось, что растворы от гриппа помогают снизить вес и для их покупки не нужен рецепт врача.

В данным момент школьница госпитализирована и находится под наблюдением медиков, а сотрудники полиции выясняют детали происшествия.